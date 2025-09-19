Séance Voir et Revoir au Cinéma : L’incroyable histoire du Facteur cheval cinéma Le Lude Le Lude

Séance Voir et Revoir au Cinéma : L'incroyable histoire du Facteur cheval Vendredi 19 septembre, 20h30

Séance à 4€ pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T23:00:00

Une séance de cinéma pour commencer ce weekend du patrimoine !

Synopsis : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ».

cinéma Le Lude 14 place du champ de foire 72800 Le Lude

