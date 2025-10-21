Séance western la Chevauchée fantastique Baume-les-Dames

Séance western la Chevauchée fantastique Baume-les-Dames mardi 21 octobre 2025.

Séance western la Chevauchée fantastique

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Dans le cadre de Trésors de lecture, la médiathèque vous propose une séance de cinéma sur le western. .

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 07 13

English : Séance western la Chevauchée fantastique

German : Séance western la Chevauchée fantastique

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance western la Chevauchée fantastique Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS