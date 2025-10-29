Séance yoga Place Jean Simon Audierne
Place Jean Simon Maison Le Goyen Audierne Finistère
Début : 2025-10-29 15:00:00
Séance yoga éveil des 5 sens à 35€ par adulte. .
Place Jean Simon Maison Le Goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 88
L’événement Séance yoga Audierne a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz