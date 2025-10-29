Séance yoga Place Jean Simon Audierne

Séance yoga Place Jean Simon Audierne mercredi 29 octobre 2025.

Séance yoga

Place Jean Simon Maison Le Goyen Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Séance yoga éveil des 5 sens à 35€ par adulte. .

Place Jean Simon Maison Le Goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance yoga Audierne a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz