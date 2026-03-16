SEANCE YOGA DU RIRE – Levallois-Perret Studio Chamango – Levallois-Perret Levallois-Perret Vendredi 20 mars, 20h30 Ouvert à tous

Prochaine séane Yoga du Rire à Levallois – Vendredi 20 mars

**IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES POUR LA SEANCE VENDREDI PROCHAIN !**

Envie de relâcher la pression de la semaine… en riant ?

**Vendredi 20 mars à 20h30**, je propose une séance de Yoga du rire au Studio Chamango à Levallois.

On commence par respirer, relâcher la pression de la semaine… puis à travers quelques exercices très simples, le rire arrive naturellement.

En quelques minutes, l’ambiance se transforme : le corps se détend, l’esprit s’allège… et on se surprend à rire ensemble.

L’ambiance est toujours très bienveillante… et on repart souvent beaucoup plus léger(e) qu’en arrivant.

** Studio Chamango – Levallois**

** Vendredi 20 mars – 20h30**

⚠️ Places limitées (petit groupe)

Si l’envie vous dit de venir essayer, vous êtes les bienvenus.

Vous pouvez venir seul(e) ou avec un(e) ami(e).

inscription / infos ici : [https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du…](https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du-rire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T21:30:00.000+01:00

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https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du-rire

Studio Chamango – Levallois-Perret 63 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine



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