SEANCE YOGA DU RIRE – Levallois-Perret Studio Chamango – Levallois-Perret Levallois-Perret
SEANCE YOGA DU RIRE – Levallois-Perret Studio Chamango – Levallois-Perret Levallois-Perret vendredi 20 mars 2026.
SEANCE YOGA DU RIRE – Levallois-Perret Studio Chamango – Levallois-Perret Levallois-Perret Vendredi 20 mars, 20h30 Ouvert à tous
Prochaine séane Yoga du Rire à Levallois – Vendredi 20 mars
**IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES POUR LA SEANCE VENDREDI PROCHAIN !**
Envie de relâcher la pression de la semaine… en riant ?
**Vendredi 20 mars à 20h30**, je propose une séance de Yoga du rire au Studio Chamango à Levallois.
On commence par respirer, relâcher la pression de la semaine… puis à travers quelques exercices très simples, le rire arrive naturellement.
En quelques minutes, l’ambiance se transforme : le corps se détend, l’esprit s’allège… et on se surprend à rire ensemble.
L’ambiance est toujours très bienveillante… et on repart souvent beaucoup plus léger(e) qu’en arrivant.
** Studio Chamango – Levallois**
** Vendredi 20 mars – 20h30**
⚠️ Places limitées (petit groupe)
Si l’envie vous dit de venir essayer, vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez venir seul(e) ou avec un(e) ami(e).
inscription / infos ici : [https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du…](https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du-rire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-20T21:30:00.000+01:00
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https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du-rire
Studio Chamango – Levallois-Perret 63 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine