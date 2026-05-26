Montceaux-lès-Vaudes

Séance Yoga Nature, teintée de nostalgie et enveloppée d’espoir / L’Art est dans le pré

Rue du Stade Montceaux-lès-Vaudes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-01 11:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Forts de tout votre être, corps, respiration, mental et esprit, à travers des postures des mouvements et des méditations je vous emmène dans l’univers d’artistes, messagers pour un futur plus harmonieux !



Saurez-vous apporter vos énergies les plus subtiles pour répondre à ces deux belles œuvres ?



Le passé est derrière nous, le futur imprévisible, tout se joue ici et maintenant comme dans un équilibre, il faut rester attentif et confiant. .

Rue du Stade Montceaux-lès-Vaudes 10260 Aube Grand Est

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English :

L’événement Séance Yoga Nature, teintée de nostalgie et enveloppée d’espoir / L’Art est dans le pré Montceaux-lès-Vaudes a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne