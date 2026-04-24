Soustons

Séance Yoga

Lac marin Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Séance proposée par les Commerçants de Soustons Plage.

Séance proposée par les Commerçants de Soustons Plage. .

Lac marin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 74 64

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English :

Proposed by the Soustons Plage shopkeepers.

L’événement Séance Yoga Soustons a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS