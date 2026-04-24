Séance Yoga Soustons
Séance Yoga Soustons mercredi 8 juillet 2026.
Soustons
Séance Yoga
Lac marin Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Séance proposée par les Commerçants de Soustons Plage.
Séance proposée par les Commerçants de Soustons Plage. .
Lac marin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 74 64
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English :
Proposed by the Soustons Plage shopkeepers.
L’événement Séance Yoga Soustons a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS
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