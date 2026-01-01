Séances AquaCardio Bassemberg
Séances AquaCardio Bassemberg lundi 5 janvier 2026.
Séances AquaCardio
route Principale Bassemberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-05 18:15:00
fin : 2026-01-21 19:00:00
Date(s) :
2026-01-05 2026-01-07 2026-01-08 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-19 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-26 2026-01-28 2026-01-29 2026-02-02 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-11 2026-02-12
Activité à dominante cardiovasculaire. Rythmée et complète, l’objectif est de booster son tonus. .
route Principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séances AquaCardio Bassemberg a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé