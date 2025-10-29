Séances Aquagym Bassemberg

Séances Aquagym Bassemberg mercredi 29 octobre 2025.

Séances Aquagym

Route principale Bassemberg Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-29 09:30:00

fin : 2025-12-10 10:15:00

2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10

Activité dissociée en 3 parties avec une partie de séance consacrée au travail musculaire, une deuxième partie consacrée au travail cardiovasculaire et une troisième partie autour de la relaxation et des étirements. Les exercices proposés ont pour objectifs d’entretenir le corps. Un cours complet pour une intensité modérée. .

Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr

