Séances Aquajogging

Route principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-05 18:15:00

fin : 2026-01-16 19:00:00

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-09 2026-01-12 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-23 2026-01-26 2026-01-30 2026-02-02 2026-02-06 2026-02-09 2026-02-13

Courir dans l’eau sans jamais toucher le fond de la piscine. Avec l’aide d’une ceinture adaptée, vous musclez votre sangle abdominale. Il est nécessaire de savoir nager et ne pas avoir peur d’aller dans les grandes profondeur. .

Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séances Aquajogging Bassemberg a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé