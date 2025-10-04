Séances bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard

29 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 11:30:00

2025-10-04

Animation destinée aux jeunes enfants de 18 mois à 3 ans le matin, puis accès libre tout public à la bibliothèque. .

29 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire

Baby reading sessions

Baby-Leser-Sitzungen

Sessioni di lettura per bambini

Sesiones de lectura para bebés

