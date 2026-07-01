Séances Chez Caroline Sophrologie Arzillières-Neuville
lundi 20 juillet 2026 · Arzillières-Neuville
Informations pratiques
Arzillières-Neuville
Séances Chez Caroline Sophrologie
Arzillières-Neuville Arzillières-Neuville Marne
Tarif : 12 – 12 – 100 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-24 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-25 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-31
Chez Caroline Sophrologie vous propose des séances sophrologie en groupe en juillet et en août et un bain de forêt le 29/08 qui se fera à la cornée du der de 9 à 12h.Tout public
Chez Caroline Sophrologie vous propose
– des séances de sophrologie en groupe (les lundis 20 juillet et 31 août à 14h30 à Arzillières, les mardis 28 juillet, 4 août, 25 août à 18h15 à Frignicourt, les vendredis 24 juillet, 7 août, 28 août à 17h30)
– Un bain de forêt le 29 août qui se fera à la cornée du der de 9h à 12h.
Elle reste notamment disponible pour
Des séances individuelles
Des bains de forêt diurne ou nocturne
Des séances au lever ou coucher de soleil au Der
De la sophrologie sur barque .
Arzillières-Neuville Arzillières-Neuville 51290 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39
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English : Séances Chez Caroline Sophrologie
Caroline Sophrologie is offering group sophrology sessions in July and August, as well as a forest bath on August 29, which will take place at La Corne du Der from 9 a.m. to 12 p.m.
L’événement Séances Chez Caroline Sophrologie Arzillières-Neuville a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne