Séances cinéma en plein air Place Dutours Prayssac samedi 12 juillet 2025.

Place Dutours Cinéma Louis Malle Prayssac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-07-12 21:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12 2025-07-18

Organisées par le cinéma Louis Malle à Prayssac.

– Samedi 12 juillet à 21h30

UN P’TIT TRUC EN PLUS

Durée 1h39 · Comédie de Artus

avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le

début des emmerdes et dʼune formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

– Vendredi 18 juillet à 21h30 les écrans de ciné-délices

FESTA MAJOR

France · 1h08 · Documentaire de JeanBaptiste Alazard · Chaque année à la fin de lʼété, depuis au moins 120 ans, un petit village des Pyrénées organise sa fête. Cinq jours dʼivresse et de bonheur, de rituels et dʼinventions spontanées, dans un lâcher prise collectif qui soude la communauté.

Notre espace de projection en plein air, bien quʼutilisable, nʼest pas encore totalement achevé, nous sommes donc obligés pour le moment de limiter la jauge à 65 personnes, pensez à réserver vos places ! 6 .

Place Dutours Cinéma Louis Malle Prayssac 46220 Lot Occitanie m.beschet@cinemalouismalle.fr

English :

Organized by the Louis Malle cinema in Prayssac.

German :

Organisiert vom Kino Louis Malle in Prayssac.

Italiano :

Organizzato dal cinema Louis Malle di Prayssac.

Espanol :

Organizado por el cine Louis Malle de Prayssac.

