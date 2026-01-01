Séances Circuit Training Bassemberg

Séances Circuit Training

Route principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 13:00:00

fin : 2026-02-11 13:45:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-10 2026-01-14 2026-01-17 2026-01-21 2026-01-24 2026-01-28 2026-01-31 2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14

Activité combinant l’AquaBike, l’AquaJump et 2 ateliers de renforcement du haut du corps. Il s’agit d’un enchaînement d’exercices aquatiques qui allie le cardio, le renforcement musculaire et la flexibilité. .

Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact@aquavallees.fr

