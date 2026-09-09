Séances de bébé-signe Médiathèque de l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Séances de bébé-signe

Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Ateliers animés par Claire Audren (C’est signé Claire) | Pour les 0-3 ans

Deux séances : de 9h30 à 10h15 et de 10h45 à 11h30

Des jeux, de la lecture et des comptines : autant d’ingrédients pour découvrir le bébé-signe, outil merveilleux permettant à l’enfant de communiquer avec son entourage.

L’association des signes issus de la langue des Signes française à l’oral, permet à bébé et au jeune enfant qui n’oralise pas encore de façon intelligible de se saisir des signes et se faire comprendre malgré l’absence de mots. .

Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English :

L’événement Séances de bébé-signe Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN