Séances de bébé-signe Médiathèque de l’Archipel Fouesnant
lundi 5 octobre 2026 · Médiathèque de l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Séances de bébé-signe
Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Ateliers animés par Claire Audren (C’est signé Claire) | Pour les 0-3 ans
Deux séances : de 9h30 à 10h15 et de 10h45 à 11h30
Des jeux, de la lecture et des comptines : autant d’ingrédients pour découvrir le bébé-signe, outil merveilleux permettant à l’enfant de communiquer avec son entourage.
L’association des signes issus de la langue des Signes française à l’oral, permet à bébé et au jeune enfant qui n’oralise pas encore de façon intelligible de se saisir des signes et se faire comprendre malgré l’absence de mots. .
Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
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English :
L’événement Séances de bébé-signe Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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