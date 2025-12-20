Séances de bibliorelaxation Adultes, Place du Marché Le Molay-Littry

Séances de bibliorelaxation Adultes

Place du Marché Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry Calvados

Début : 2026-01-22 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-01-22 2026-02-12 2026-04-02 2026-05-28 2026-07-02 2026-09-17 2026-11-05 2026-12-01

Alliant lecture à voix haute et jeux ludiques de relaxation, la bibliothérapeute emmène enfant et parent dans un voyage autour de l’imaginaire et de la détente. La bibliothérapeute utilise le livre comme un outil de soin et de bien-être.

Place du Marché Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 21 42 27 mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr

English : Séances de bibliorelaxation Adultes

Combining reading aloud and playful relaxation games, the librarian takes child and parent on a journey of the imagination and relaxation. The librarian uses books as a tool for care and well-being.

