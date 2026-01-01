Séances de calligraphie avec Claire Moulas (ados-adultes) MJC Robert Martin Romans-sur-Isère
Séances de calligraphie avec Claire Moulas (ados-adultes) MJC Robert Martin Romans-sur-Isère samedi 17 janvier 2026.
Séances de calligraphie avec Claire Moulas (ados-adultes)
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 366 – 366 – 366 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-28 2026-06-13
Venez découvrir la calligraphie avec l’intervenante Claire Moulas lors d’une séance de 1h30 environ à la MJC Robert Martin.
Séance tous les 15 jours soit 15 séances pour la saison 2025-2026. Places limitées à 10 pers max.
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 claire.callig@orange.fr
English :
Come and discover calligraphy with Claire Moulas during a 1h30 session at MJC Robert Martin.
Session every 15 days, i.e. 15 sessions for the 2025-2026 season. Places limited to 10 people max.
