Séances de calligraphie avec Claire Moulas (ados-adultes) MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Séances de calligraphie avec Claire Moulas (ados-adultes)

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 366 – 366 – 366 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-28 2026-06-13

Venez découvrir la calligraphie avec l’intervenante Claire Moulas lors d’une séance de 1h30 environ à la MJC Robert Martin.

Séance tous les 15 jours soit 15 séances pour la saison 2025-2026. Places limitées à 10 pers max.

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 claire.callig@orange.fr

English :

Come and discover calligraphy with Claire Moulas during a 1h30 session at MJC Robert Martin.

Session every 15 days, i.e. 15 sessions for the 2025-2026 season. Places limited to 10 people max.

