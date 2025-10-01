Séances de cinéma avec Ciné Ligue Polisot

Séances de cinéma avec Ciné Ligue Polisot mercredi 1 octobre 2025.

Séances de cinéma avec Ciné Ligue

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Avec son circuit de cinéma itinérant, Ciné ligue Champagne Ardenne, s’est doté de moyens matériels et humains importants et reconnus par les partenaires institutionnels (DRAC, CNC).

De par sa mission d’éducation populaire, Ciné ligue se donne pour objectif de contribuer par le cinéma à l’épanouissement des populations touchées en développant conjointement trois axes donner à voir des œuvres cinématographiques grand public sur l’ensemble des territoires de la région, promouvoir le cinéma art et essai et développer l’esprit d’analyse par l’éducation du regard (notamment celui du Jeune Public), en accompagnant les éducateurs et les habitants dans la formalisation et la mise en œuvre de leurs projets culturels locaux.

Séances cinéma le 1er mercredi de chaque mois avec une séance à destination du jeune public à 17h et une tout public à 20h30

-17h Amélie et la métaphysique des tubes

Un film de Mailys Vallade, Liane-Cho Han

À partir de 6 ans

Animation 1h18 mn

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb.

Un régal pour les spectateurs de tous les âges 20 Minutes

Un goûter est proposé aux enfants avant la séance dès 16h30

-20h30 L’accident de piano

Un film de Quentin Dupieux

Avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain

Comédie 1h28 mn

Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage… La vie de Magalie bascule.

Quentin Dupieux (…) signe son neuvième film en sept ans. Bonne nouvelle c’est aussi l’un de ses meilleurs Les Echos

Inscriptions et renseignements

contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52 7 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séances de cinéma avec Ciné Ligue Polisot a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne