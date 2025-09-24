Séances de cinéma Bar-sur-Seine

Séances de cinéma Bar-sur-Seine mercredi 24 septembre 2025.

Séances de cinéma

L'Art en Seine Bar-sur-Seine

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Les séances ciné de Ciné Ligue Champagne Ardenne se poursuivent à l’Art en Seine.

Au programme une séance familiale à 17h et une séance grand public à 20h30.

Prochaine séance le mercredi 24 septembre

-à 17h Les bad guys 2

Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire « un dernier travail » par une équipe entièrement féminine.

-à 20h30 Mamie-sitting

À Dublin, Edward, un romancier introverti au grand cœur, touche enfin du doigt le succès. Mais alors qu’une prestigieuse tournée promotionnelle se profile, il doit s’occuper, le temps d’un week-end, de quatre femmes âgées hautes en couleur dont sa propre mère. Entre situations improbables et révélations émouvantes, cette cohabitation imprévue pourrait bien changer leur vie. 7 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

L’événement Séances de cinéma Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne