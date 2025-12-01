Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges
Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges lundi 22 décembre 2025.
Séances de cinéma
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 20:30:00
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2025-12-22
Séances les lundis, mardis et jeudis.
.
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 66 82
English :
Sessions on Mondays, Tuesdays and Thursdays.
German :
Sitzungen montags, dienstags und donnerstags.
Italiano :
Sessioni il lunedì, martedì e giovedì.
Espanol :
Sesiones los lunes, martes y jueves.
L’événement Séances de cinéma Barèges a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65