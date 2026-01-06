Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges

Séances de cinéma

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-09

Séances les lundis, mardis et jeudis.

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 66 82

English :

Sessions on Mondays, Tuesdays and Thursdays.

