Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges
Séances de cinéma Cinéma Le Refuge Barèges lundi 9 février 2026.
Séances de cinéma
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 20:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-02-09
Séances les lundis, mardis et jeudis.
.
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 66 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sessions on Mondays, Tuesdays and Thursdays.
L’événement Séances de cinéma Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65