Séances de cinéma Dragons et Le répondeur Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 25 octobre 2025.

Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 19:42:00

2025-10-25

À 15h30 projection du film Dragons (2025) 2h05 Film d’action, aventure, fantastique de Dean DeBlois

Dans un village viking régulièrement attaqué par des dragons, un apprenti forgeron, inventif mais maladroit, se lie d’amitié avec une de ces créatures.

À 18h projection du film Le répondeur (2025) 1h42 Comédie de Fabienne Godet

Baptiste, impressionniste de talent, n’arrive pas à gagner sa vie. Pierre, un romancier, lui demande d’imiter sa voix au téléphone pour que Pierre puisse écrire en toute tranquillité. Peu à peu, Baptiste s’approprie sa personnalité. .

Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 3 44 48 37 30 contact@cinerural60.com

