Séances de cinéma inclusive Aurore Cinéma

199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 14:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-03-09 2026-03-30 2026-04-27 2026-06-01 2026-06-29 2026-07-27 2026-08-24 2026-09-21 2026-10-19 2026-11-23 2026-12-14

Séances de cinéma inclusives au Cinéma Aurore my cinewest de Vitré.

Salle semi-éclairée film avec sous-titrage. .

199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séances de cinéma inclusive Aurore Cinéma Vitré a été mis à jour le 2026-01-29 par OT VITRE