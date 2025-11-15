Séances de cinéma Longchamps
Séances de cinéma Longchamps samedi 15 novembre 2025.
Séances de cinéma
94 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 21:45:00
Date(s) :
2025-11-15
Deux séances de cinéma à la suite avec la projection de Le monde de Wishy et C’était mieux avant . .
94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 3 44 48 37 30 contact@cinerural60.com
English : Séances de cinéma
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Séances de cinéma Longchamps a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme