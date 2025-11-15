Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séances de cinéma Longchamps

Séances de cinéma Longchamps samedi 15 novembre 2025.

Séances de cinéma

94 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 21:45:00

Date(s) :
2025-11-15

Deux séances de cinéma à la suite avec la projection de Le monde de Wishy et C’était mieux avant .   .

94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 3 44 48 37 30  contact@cinerural60.com

