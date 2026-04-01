Séances de cinéma Longchamps
Séances de cinéma Longchamps samedi 18 avril 2026.
Longchamps
Séances de cinéma
94 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18 19:45:00
Date(s) :
2026-04-18
Deux séances de cinéma à la suite avec la projection de Jumpers et Chers parents . .
94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com
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English : Séances de cinéma
L’événement Séances de cinéma Longchamps a été mis à jour le 2026-04-13 par Vexin Normand Tourisme
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