Longchamps

Séances de cinéma

94 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Deux séances de cinéma à la suite avec la projection des Enfants de la résistance et de Mauvaise pioche .

À partir de 19h30, les food trucks Friterie Fred et Cocc’I’Candy seront présents. .

94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com

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English : Séances de cinéma

L’événement Séances de cinéma Longchamps a été mis à jour le 2026-05-22 par Vexin Normand Tourisme