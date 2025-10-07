SÉANCES DE CINÉMA Montbazin

SÉANCES DE CINÉMA Montbazin mardi 7 octobre 2025.

SÉANCES DE CINÉMA

Montbazin Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Une parenthèse culturelle pour savourer sur grand écran deux regards singuliers sur l’enfance et la filiation, dans le cadre authentique du village de Montbazin.

Montbazin vous propose une soirée cinéma placée sous le signe de la découverte.Au programme, deux films aux univers contrastés Amélie et la Métaphysique des tubes, adaptation poétique du roman d’Amélie Nothomb, invite à un voyage sensible entre rêve et philosophie, dans une animation aux couleurs délicates.Fils de, comédie dramatique portée par un casting de renom (Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard, Alex Lutz), explore avec humour et finesse les dynamiques familiales et les jeux de pouvoir.Une parenthèse culturelle pour savourer sur grand écran deux regards singuliers sur l’enfance et la filiation, dans le cadre authentique du village de Montbazin. .

Montbazin 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 72 02 mairie@montbazin.fr

English :

A cultural interlude to savor on the big screen two singular looks at childhood and filiation, in the authentic setting of the village of Montbazin.

German :

Eine kulturelle Auszeit, um zwei einzigartige Blicke auf Kindheit und Abstammung auf der großen Leinwand zu genießen, in der authentischen Umgebung des Dorfes Montbazin.

Italiano :

Una parentesi culturale per assaporare sul grande schermo due sguardi unici sull’infanzia e sulla genitorialità, nell’autentica cornice del villaggio di Montbazin.

Espanol :

Un paréntesis cultural para saborear en pantalla grande dos miradas únicas sobre la infancia y la paternidad, en el marco auténtico del pueblo de Montbazin.

