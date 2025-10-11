Séances de cinéma Morgny
Séances de cinéma Morgny samedi 11 octobre 2025.
Séances de cinéma
Salle des fêtes Morgny Eure
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Deux séances de cinéma à la suite avec la projection de Elio et Avignon . .
Salle des fêtes Morgny 27150 Eure Normandie +33 3 44 48 37 30 contact@cinerural60.com
