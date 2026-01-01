Séances de cinéma

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-14 18:30:00

Date(s) :

2026-01-14

L’Aiguillage vous propose deux séances de cinéma en partenariat avec Ciné Ligue.

Prochaine séance mercredi 14 janvier

-17h Arco

A partir de 8 ans Animation 1h28

En 2075, une petite fille de 10ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

-20h30 L’inconnu de la grande arche

Réalisé par Stéphane Demoustier

Avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen et Michel Fau

Comédie dramatique 1h46

1983, François Mitterand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.

Ouverture du café associatif. 7 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séances de cinéma Polisot a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne