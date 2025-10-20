Séances de cirque aérien A partir de 7 ans Plobannalec-Lesconil

Jardin des Glénan Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-10-20 15:30:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-20

Trapèze, tissu, corde, cerceau. A partir de 7ans.

Les ateliers sont menés de façon ludique et garantissent la sécurité des élèves.

Les encadrants prennent soin de respecter le rythme de chacun, et favorisent l’autonomie des enfants dans l’activité.

Proposé par l’école de cirque Naphtaline. .

Jardin des Glénan Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 58 29 99 45

