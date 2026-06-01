Séances de découverte musicale Maison des associations Agon-Coutainville
Séances de découverte musicale Maison des associations Agon-Coutainville samedi 27 juin 2026.
Agon-Coutainville
Séances de découverte musicale
Maison des associations 31 Rue de la Couraierie Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
14h00-15h00 et 15h30-16h30 (Samedi 20 et 27 juin 2026).
RDV maison des associations, salle Sercq (salle de musique Coutain’Zic 1er étage).
Stages de découverte à la pratique de la musique (Enfants dès 6 ans et adultes) Préparation et inscriptions pour la rentrée septembre 2026
Réservation obligatoire. .
Maison des associations 31 Rue de la Couraierie Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 87 49 47 32 ufoyann@gmail.com
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English : Séances de découverte musicale
L’événement Séances de découverte musicale Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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