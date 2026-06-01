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Séances de découverte musicale Maison des associations Agon-Coutainville

Séances de découverte musicale Maison des associations Agon-Coutainville

Séances de découverte musicale Maison des associations Agon-Coutainville samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 31 Rue de la Couraierie

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Séances de découverte musicale

Maison des associations 31 Rue de la Couraierie Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :
2026-06-27

14h00-15h00 et 15h30-16h30 (Samedi 20 et 27 juin 2026).
RDV maison des associations, salle Sercq (salle de musique Coutain’Zic 1er étage).
Stages de découverte à la pratique de la musique (Enfants dès 6 ans et adultes) Préparation et inscriptions pour la rentrée septembre 2026
Réservation obligatoire.   .

Maison des associations 31 Rue de la Couraierie Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 87 49 47 32  ufoyann@gmail.com

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English : Séances de découverte musicale

L’événement Séances de découverte musicale Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme

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