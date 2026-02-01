Séances de dédicaces Les Muséales Tourouvre au Perche
Séances de dédicaces Les Muséales Tourouvre au Perche samedi 28 février 2026.
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-02-28 15:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
A l’occasion du 1er salon du livre des Muséales et de l’Office de tourisme des Hauts du Perche, Les Amis du perche présenteront leurs récentes publications à l’occasion notamment de la sortie du nouveau roman historique de Michel Ganivet Le fantôme des Orcloses , en continuité de Une mélodie qui n’en finit jamais . Ce nouveau livre vous fera remonter le temps et les générations. Histoire d’une même famille, du même village percheron, cette fois sous le Second Empire. Histoire de trois jeunes héritiers confrontés à la jalousie et à de bien sombres personnages… .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 ottourouvre@cdchautsperche.fr
