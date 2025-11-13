Séances de lecture Les Croix du Tréport Atelier du Chat Marin Le Tréport
Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime
Dans le cadre de l’exposition Les Croix du Tréport , l’atelier Fontaine de la Mare et du chat Marin organise deux séances de lecture les jeudi 13 novembre et lundi 1er décembre à 15 h.
La lecture se basera principalement sur l’ouvrage de référence de Michel Bilon Le patrimoine tréportais, dix siècles d’Histoire , paru en 2016.
Le nombre de places étant limité, merci de réserver rapidement par courriel à fontainedelamare1@gmail.com ou par texto au 06 72 85 79 72.
Les séances seront suivies d’un goûter amical.
Entrée libre. .
