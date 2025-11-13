Séances de lecture Les Croix du Tréport Atelier du Chat Marin Le Tréport

Séances de lecture Les Croix du Tréport

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-11-13 15:00:00

fin : 2025-11-13 16:30:00

2025-11-13

Dans le cadre de l’exposition Les Croix du Tréport , l’atelier Fontaine de la Mare et du chat Marin organise deux séances de lecture les jeudi 13 novembre et lundi 1er décembre à 15 h.

La lecture se basera principalement sur l’ouvrage de référence de Michel Bilon Le patrimoine tréportais, dix siècles d’Histoire , paru en 2016.

Le nombre de places étant limité, merci de réserver rapidement par courriel à fontainedelamare1@gmail.com ou par texto au 06 72 85 79 72.

Les séances seront suivies d’un goûter amical.

Entrée libre. .

