Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt Roubaix

Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Deux séances de sport sont proposées par la direction des Sports de la Ville de Roubaix. Les séances seront suivies d’une visite des Archives nationales du monde du travail.

Séance de pilates à 10h

Séance de yoga à 14h

Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt 78 Rdpt de l’Europe, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « service.sport@ville-roubaix.fr »}] Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).

Journées européennes du patrimoine 2025

ANMT – Ancienne filature Motte-Bossut © Ville de Roubaix