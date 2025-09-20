Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt Roubaix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Deux séances de sport sont proposées par la direction des Sports de la Ville de Roubaix. Les séances seront suivies d’une visite des Archives nationales du monde du travail.
- Séance de pilates à 10h
- Séance de yoga à 14h
Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt 78 Rdpt de l’Europe, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « service.sport@ville-roubaix.fr »}] Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).
Journées européennes du patrimoine 2025
ANMT – Ancienne filature Motte-Bossut © Ville de Roubaix