Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail Roubaix

Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail

78 Rdpt de l’Europe Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Deux séances de sport sont proposées par la direction des Sports de la Ville de Roubaix. Les séances seront suivies d’une visite des Archives nationales du monde du travail.

* Séance de pilates à 10h

* Séance de yoga à 14h .

78 Rdpt de l’Europe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 38 03 service.sport@ville-roubaix.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séances de pilates et de yoga aux Archives nationales du monde du travail Roubaix a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme