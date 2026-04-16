Séances de pilates sur paddle Ponton Base de loisirs Thoirette-Coisia

Thoirette-Coisia

Séances de pilates sur paddle

Ponton Base de loisirs 49 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 09:30:00

fin : 2026-07-10 10:30:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14

Séances de pilate sur paddle à la base de loisirs de Thoirette-Coisia. Organisée par l’Association l’Apasserelle.

Concentration , centrage, respiration, fluidité, précision, contrôle et les principes de la méthode Pilates y prennent encore plus de sens.

Sur réservation. .

Ponton Base de loisirs 49 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 33 43 23

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English : Séances de pilates sur paddle

L’événement Séances de pilates sur paddle Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE