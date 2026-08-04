Séances de planétarium à l’occasion de La nuit des étoiles Aérodrome Mimizan
jeudi 6 août 2026 · Aérodrome · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Séances de planétarium à l’occasion de La nuit des étoiles
Aérodrome 670 Allée Andrée Dupeyron Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:30:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
A l’occasion de la nuit des étoiles organisée par l’office intercommunal de tourisme de Mimizan , venez découvrir l’univers d’une manière originale.
De l’extérieur, un dôme qui vous ouvre ses portes comme pour vous révéler ses secrets.
On entre , les regards se portent vers la voute étoilée et là le spectacle commence !
20 minutes par séance pour un voyage vers l’infiniment grand. Guidés par un médiateur scientifique, embarquons ensemble et quittons la surface de la Terre pour explorer les
planètes du Système Solaire, sortons de la Voie Lactée pour parcourir l’immensité du monde autour de nous, galaxies, nébuleuses, amas d’étoiles…
Rendez vous à l’aérodrome de Mimizan
Séances de planétarium 20 personnes max Réservation obligatoire
https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
Aérodrome 670 Allée Andrée Dupeyron Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Séances de planétarium à l’occasion de La nuit des étoiles
L’événement Séances de planétarium à l’occasion de La nuit des étoiles Mimizan a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Mimizan
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