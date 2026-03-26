Séances de réalité virtuelle Le Mont Blanc Espace culturel du Pays de Nay Nay

Séances de réalité virtuelle Le Mont Blanc

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-01

L’immensité du Mont Blanc captive et impressionne, en vol pour l’observer complètement ou dans ses moindres détails en traversants les crevasses les plus secrètes cette montagne mythique n’aura plus de secret pour vous.

A la Micro-Folie Tout public dès 12 ans sur demande auprès de l’accueil de la Médiathèque. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Séances de réalité virtuelle Le Mont Blanc

L’événement Séances de réalité virtuelle Le Mont Blanc Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay