Séances de réalité virtuelle Voyage au cœur de l’Évolution Espace culturel du Pays de Nay Nay

Séances de réalité virtuelle Voyage au cœur de l’Évolution

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-06

Partez à la découverte de la biodiversité avec cette expérience immersive du Muséum national d’Histoire naturelle. Entre jungle luxuriante et mondes disparus, explorez les formes du vivant et les grandes étapes de l’évolution. Une aventure sensorielle et contemplative en écho à l’univers foisonnant du Douanier Rousseau.

A la Micro-Folie Tout public dès 12 ans sur demande auprès de l’accueil de la Médiathèque. .

English : Séances de réalité virtuelle Voyage au cœur de l’Évolution

