Séances de sophrologie collectives Montendre

Séances de sophrologie collectives Montendre mercredi 8 octobre 2025.

Séances de sophrologie collectives

rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

2025-10-08 2025-10-22 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10 2025-12-17

Séances de sophrologie collective gratuite

rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 61 73 32

English :

Free group sophrology sessions

German :

Kostenlose kollektive Sophrologie-Sitzungen

Italiano :

Sessioni di rilassamento di gruppo gratuite

Espanol :

Sesiones gratuitas de relajación en grupo

