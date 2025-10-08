Séances de sophrologie collectives Montendre
Séances de sophrologie collectives Montendre mercredi 8 octobre 2025.
Séances de sophrologie collectives
rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:30:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-22 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10 2025-12-17
Séances de sophrologie collective gratuite
.
rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 61 73 32
English :
Free group sophrology sessions
German :
Kostenlose kollektive Sophrologie-Sitzungen
Italiano :
Sessioni di rilassamento di gruppo gratuite
Espanol :
Sesiones gratuitas de relajación en grupo
L’événement Séances de sophrologie collectives Montendre a été mis à jour le 2025-10-03 par Offices de Tourisme de Jonzac