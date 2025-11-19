Séances de sophrologie collectives

10 place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 09:45:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-19 2025-12-17

séance découverte à la salle des associations , sur réservation uniquement par téléphone ou sms. Prévoir votre coussin et une bouteille d’eau

.

10 place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 74 30 89

English :

discovery session at the Salle des Associations, by reservation only by phone or sms. Bring your own cushion and a bottle of water

German :

schnupperstunde in der Salle des associations , Reservierung nur per Telefon oder SMS möglich. Bringen Sie Ihr eigenes Kissen und eine Flasche Wasser mit

Italiano :

sessione di scoperta presso la Salle des Associations, prenotabile solo per telefono o SMS. Portate il vostro cuscino e una bottiglia d’acqua

Espanol :

sesión de descubrimiento en la Salle des Associations, reservable únicamente por teléfono o SMS. Traiga su propio cojín y una botella de agua

L’événement Séances de sophrologie collectives Montguyon a été mis à jour le 2025-11-08 par Offices de Tourisme de Jonzac