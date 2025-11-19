Séances de sophrologie collectives Montguyon
Séances de sophrologie collectives Montguyon mercredi 19 novembre 2025.
Séances de sophrologie collectives
10 place de la Mairie Montguyon Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-19 09:45:00
fin : 2025-12-17
2025-11-19 2025-12-17
séance découverte à la salle des associations , sur réservation uniquement par téléphone ou sms. Prévoir votre coussin et une bouteille d’eau
10 place de la Mairie Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 74 30 89
English :
discovery session at the Salle des Associations, by reservation only by phone or sms. Bring your own cushion and a bottle of water
German :
schnupperstunde in der Salle des associations , Reservierung nur per Telefon oder SMS möglich. Bringen Sie Ihr eigenes Kissen und eine Flasche Wasser mit
Italiano :
sessione di scoperta presso la Salle des Associations, prenotabile solo per telefono o SMS. Portate il vostro cuscino e una bottiglia d’acqua
Espanol :
sesión de descubrimiento en la Salle des Associations, reservable únicamente por teléfono o SMS. Traiga su propio cojín y una botella de agua
