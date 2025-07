Séances de sport Granville

mercredi 23 juillet 2025

Séances de sport

Place de l’Isthme Granville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-07-23
Début : 09:30:00
fin : 10:30:00

Début : 2025-07-23 09:30:00

fin : 2025-07-23 10:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Le Service des sports et le Pôle senior proposent des rendez-vous sportifs estivaux gratuits et ouverts à toutes et tous.

Place de l’Isthme Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Séances de sport

The Sports Department and the Senior Citizens’ Centre offer free summer sports events open to all.

German :

Das Sportamt und der Seniorenpol bieten sommerliche Sportveranstaltungen an, die kostenlos und für alle offen sind.

Italiano :

Il Dipartimento Sport e il Centro Anziani offrono eventi sportivi estivi gratuiti e aperti a tutti.

Espanol :

La Concejalía de Deportes y el Centro de Mayores ofrecen eventos deportivos de verano gratuitos y abiertos a todos.

