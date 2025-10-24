Séances de sport Octobre rose Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Séances de sport Octobre rose Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs vendredi 24 octobre 2025.
Séances de sport Octobre rose
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Séances de sport le 24 octobre à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs à partir de 18h30
– 19h pilates (prévoir un tapis de sol)
– 20h zumba rose
Sur inscription, places limités.
Buvette sur place. Dress code rose, ouvert à tous. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 34 83 43
English : Séances de sport Octobre rose
German : Séances de sport Octobre rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Séances de sport Octobre rose Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-10-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE