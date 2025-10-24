Séances de sport Octobre rose Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-10-24 18:30:00

Séances de sport le 24 octobre à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs à partir de 18h30

– 19h pilates (prévoir un tapis de sol)

– 20h zumba rose

Sur inscription, places limités.

Buvette sur place. Dress code rose, ouvert à tous. .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 34 83 43

