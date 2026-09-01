Séances de sports sénior Foyer des Jeunes Quiberville-sur-Mer

Informations pratiques

Quiberville-sur-Mer

Séances de sports sénior

Foyer des Jeunes 280 rue de la mer Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-06 2026-11-10 2026-11-24 2026-12-08

Le Club Nautique Dieppois organise des séances de rameur pour de la remise en forme. Cette activité est destinée aux personnes de 60 ans et plus. .

Foyer des Jeunes 280 rue de la mer Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33

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English : Séances de sports sénior

L’événement Séances de sports sénior Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux