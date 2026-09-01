Séances de sports sénior Foyer des Jeunes Quiberville-sur-Mer
mardi 22 septembre 2026 · Foyer des Jeunes · Quiberville
Informations pratiques
Quiberville-sur-Mer
Séances de sports sénior
Foyer des Jeunes 280 rue de la mer Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-09-22 2026-10-06 2026-11-10 2026-11-24 2026-12-08
Le Club Nautique Dieppois organise des séances de rameur pour de la remise en forme. Cette activité est destinée aux personnes de 60 ans et plus. .
Foyer des Jeunes 280 rue de la mer Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33
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English : Séances de sports sénior
L’événement Séances de sports sénior Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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