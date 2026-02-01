Séances de tarot énergie à La Butte La Butte (Espace Bien-Être) Plouider

Séances de tarot énergie à La Butte

La Butte (Espace Bien-Être) 12 rue de la mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:00:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Une rencontre énergétique individuelle pour éclairer ce qui vous préoccupe ici et maintenant. Que vous veniez avec une question précise ou une envie de guidance, le tarot se pose et révèle les messages justes à entendre. En séance courte, l’information circule et s’exprime avec clarté ; en séance plus longue, l’accompagnement permet d’approfondir la compréhension et de mettre en lumière les enjeux personnels. Guidée par une approche respectueuse et bienveillante, cette expérience s’adresse à toute personne en quête de sens, de repères ou de recentrage.

Séances individuelles, sur réservation. .

La Butte (Espace Bien-Être) 12 rue de la mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séances de tarot énergie à La Butte

L’événement Séances de tarot énergie à La Butte Plouider a été mis à jour le 2026-01-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne