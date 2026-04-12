Séances de tarot énergie La Butte Plouider
Séances de tarot énergie La Butte Plouider dimanche 12 avril 2026.
Plouider
Séances de tarot énergie
La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
À La Butte, cette rencontre énergétique met en lumière ce qui vous traverse, ici et maintenant. Que vous ayez une question précise ou simplement besoin de clarté, le tarot révèle ce qui est juste d’entendre, avec douceur et justesse.
À travers les 22 lames du tarot de Marseille, cette séance individuelle permet de mieux comprendre une situation, de prendre du recul et d’ouvrir de nouvelles perspectives.
En 30 minutes, l’essentiel émerge ; en une heure, l’accompagnement s’approfondit pour une exploration plus fine et éclairante. .
La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54
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English : Séances de tarot énergie
L’événement Séances de tarot énergie Plouider a été mis à jour le 2026-04-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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