Séances de variétés de Maumusson Salle des Hêtres Vallons-de-l’Erdre

Séances de variétés de Maumusson
Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06
Dans la province maumussonnaise, cachée entre ruisseau et forêt, la tribu de Maum’Art se prépare.
Acteurs, chanteurs et danseurs sont prêts pour vous proposer un spectacle entre légendes et rires, armures et costumes hauts en couleurs et en paillettes.
Sur réservation. .
Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 60 38
English :
In the Maumusson province, hidden between stream and forest, the Maum’Art tribe is getting ready.
German :
In der Provinz Maumussonnaise, versteckt zwischen Bach und Wald, bereitet sich der Stamm von Maum’Art vor.
Italiano :
Nella provincia di Maumusson, nascosta tra un torrente e una foresta, la tribù dei Maum’Art si sta preparando.
Espanol :
En la provincia de Maumusson, escondida entre un arroyo y un bosque, la tribu Maum’Art se prepara.
