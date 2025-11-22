Séances de variétés de Maumusson Salle des Hêtres Vallons-de-l’Erdre

Séances de variétés de Maumusson

Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06

Dans la province maumussonnaise, cachée entre ruisseau et forêt, la tribu de Maum’Art se prépare.

​Acteurs, chanteurs et danseurs sont prêts pour vous proposer un spectacle entre légendes et rires, armures et costumes hauts en couleurs et en paillettes.

Sur réservation. .

Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 60 38

English :

In the Maumusson province, hidden between stream and forest, the Maum’Art tribe is getting ready.

German :

In der Provinz Maumussonnaise, versteckt zwischen Bach und Wald, bereitet sich der Stamm von Maum’Art vor.

Italiano :

Nella provincia di Maumusson, nascosta tra un torrente e una foresta, la tribù dei Maum’Art si sta preparando.

Espanol :

En la provincia de Maumusson, escondida entre un arroyo y un bosque, la tribu Maum’Art se prepara.

L’événement Séances de variétés de Maumusson Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-11-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis