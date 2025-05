Séances de Yin Yoga – Audierne, 1 juin 2025 10:30, Audierne.

Finistère

Séances de Yin Yoga 32 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-30 11:30:00

Date(s) :

2025-06-01

Tous les lundis matin de juin, Sandra vous invite à un moment de détente dans la boutique de Ty Rando.

Qu’est-ce que le Yin et le Slow Flow ?

Une pratique douce et méditative inspirées du Yoga et de la médecine chinoise, qui invite à la présence, eu ralentissement et à l’écoute de soi.

Le Yin et le slow flow ouvrent un espace pour se déposer, relâcher les tensions et se reconnecter à l’essentiel.

Séances sur réservation Parking client Prêt de matériel possible. .

32 rue du 14 juillet

Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

