Séances de yoga de vacances Rue de la Grange Dimière Yquelon

Yquelon

Séances de yoga de vacances

Rue de la Grange Dimière La mairie Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 11:15:00

fin : 2026-04-21 13:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Pour approfondir votre pratique en douceur, découvrir de nouveaux styles de yoga, tester un cours avec une autre enseignante ou vous accorder du temps, tout simplement.

– Hatha Yoga Vinyasa Méditation Pranayama Mantras Mobilité et diffusion énergétique !

Ce planning se combine avec les autres cours réguliers que vous pouvez enchainer pour constituer une demie journée de stage.

Salle lumineuse à l’étage et parfaitement équipée. .

Rue de la Grange Dimière La mairie Yquelon 50400 Manche Normandie asolune@yahoo.com

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English : Séances de yoga de vacances

L’événement Séances de yoga de vacances Yquelon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer