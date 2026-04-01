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Séances de yoga de vacances Rue de la Grange Dimière Yquelon

Séances de yoga de vacances Rue de la Grange Dimière Yquelon

Séances de yoga de vacances Rue de la Grange Dimière Yquelon mardi 21 avril 2026.

Lieu : Rue de la Grange Dimière

Adresse : La mairie

Ville : 50400 Yquelon

Département : Manche

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif :

Yquelon

Séances de yoga de vacances

Rue de la Grange Dimière La mairie Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 11:15:00
fin : 2026-04-21 13:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Pour approfondir votre pratique en douceur, découvrir de nouveaux styles de yoga, tester un cours avec une autre enseignante ou vous accorder du temps, tout simplement.

– Hatha Yoga Vinyasa Méditation Pranayama Mantras Mobilité et diffusion énergétique !

Ce planning se combine avec les autres cours réguliers que vous pouvez enchainer pour constituer une demie journée de stage.
Salle lumineuse à l’étage et parfaitement équipée.   .

Rue de la Grange Dimière La mairie Yquelon 50400 Manche Normandie   asolune@yahoo.com

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English : Séances de yoga de vacances

L’événement Séances de yoga de vacances Yquelon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer

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