Séances de yoga de vacances Rue de la Grange Dimière Yquelon
Séances de yoga de vacances Rue de la Grange Dimière Yquelon mardi 21 avril 2026.
Yquelon
Séances de yoga de vacances
Rue de la Grange Dimière La mairie Yquelon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 11:15:00
fin : 2026-04-21 13:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Pour approfondir votre pratique en douceur, découvrir de nouveaux styles de yoga, tester un cours avec une autre enseignante ou vous accorder du temps, tout simplement.
– Hatha Yoga Vinyasa Méditation Pranayama Mantras Mobilité et diffusion énergétique !
Ce planning se combine avec les autres cours réguliers que vous pouvez enchainer pour constituer une demie journée de stage.
Salle lumineuse à l’étage et parfaitement équipée. .
Rue de la Grange Dimière La mairie Yquelon 50400 Manche Normandie asolune@yahoo.com
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English : Séances de yoga de vacances
L’événement Séances de yoga de vacances Yquelon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer