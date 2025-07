Séances de yoga en plein air Falaise

Séances de yoga en plein air Falaise mardi 15 juillet 2025.

Séances de yoga en plein air

Lieu-dit Château de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 18:30:00

fin : 2025-07-15 20:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-24 2025-07-29

L’ESF Yoga propose 4 séances de découverte de la pratique du yoga en plein air, dans le parc de la Fresnaye, certains mardis et jeudis soirs de 18h30-20h30 pendant le mois de juillet.

En cas de mauvais temps, les séances se tiendront dans la salle de Tir à l’arc, rue des Champs-Saint-Georges (Espace Bianco)

Accessible à tous, possibilité de participer à une ou plusieurs séances au choix

Sur inscription

L’ESF Yoga propose 4 séances de découverte de la pratique du yoga en plein air, dans le parc de la Fresnaye, certains mardis et jeudis soirs de 18h30-20h30 pendant le mois de juillet.

En cas de mauvais temps, les séances se tiendront dans la salle de Tir à l’arc, rue des Champs-Saint-Georges (Espace Bianco)

Accessible à tous, possibilité de participer à une ou plusieurs séances au choix

Sur inscription .

Lieu-dit Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 08 92 47 veronique.vauvrecy@yahoo.com

English : Séances de yoga en plein air

ESF Yoga is offering 4 outdoor yoga discovery sessions in the Parc de la Fresnaye, on Tuesday and Thursday evenings from 6.30 pm to 8.30 pm during July.

In case of bad weather, sessions will be held in the archery hall, rue des Champs-Saint-Georges (Espace Bianco)

Open to all, you can choose to take part in one or more sessions

Registration required

German : Séances de yoga en plein air

Der ESF Yoga bietet im Juli an bestimmten Dienstag- und Donnerstagabenden von 18:30-20:30 Uhr im Parc de la Fresnaye vier Sitzungen zur Entdeckung der Yogapraxis unter freiem Himmel an.

Bei schlechtem Wetter finden die Sitzungen im Saal des Bogenschießens in der Rue des Champs-Saint-Georges (Espace Bianco) statt

Für alle zugänglich, Möglichkeit zur Teilnahme an einer oder mehreren Sitzungen nach Wahl

Nach Anmeldung

Italiano :

ESF Yoga propone 4 sessioni di scoperta dello yoga all’aperto nel Parc de la Fresnaye, il martedì e il giovedì sera dalle 18.30 alle 20.30 durante il mese di luglio.

In caso di maltempo, le sessioni si terranno nella sala del tiro con l’arco, in rue des Champs-Saint-Georges (Espace Bianco)

Aperto a tutti, si può scegliere di partecipare a una o più sessioni

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

ESF Yoga propone 4 sesiones de descubrimiento del yoga al aire libre en el Parque de la Fresnaye, los martes y jueves por la tarde de 18h30 a 20h30 durante el mes de julio.

En caso de mal tiempo, las sesiones tendrán lugar en la sala de tiro con arco, rue des Champs-Saint-Georges (Espace Bianco)

Abierto a todos, se puede participar en una o varias sesiones

Inscripción obligatoria

L’événement Séances de yoga en plein air Falaise a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Falaise Suisse Normande