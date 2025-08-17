Séances de yoga Le Bois Bachelier La Forêt-sur-Sèvre

Le Bois Bachelier La ferme du cheval La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Nouvelle activité proposée à la Ferme La Terre du Cheval à Saint-Marsault des séances de yoga en pleine nature, animées par Yoga Cora, chaque dimanche matin d’août. Les séances se dérouleront au bord de l’eau, dans un cadre calme et apaisant, et sont ouvertes à tous (débutants comme confirmés). .

Le Bois Bachelier La ferme du cheval La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 53 14 19 co2geffard@gmail.com

